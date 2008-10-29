Çarşamba, Ekim 29, 2008
Asus EEEPc 900 Mini Değerlendirme
Bir kaç aydır ikinci taşınabilir bilgisayar olarak Asus EeeePC 900 kullanıyorum. Deneyimlerimi sizlerle kısaca paylaşıyorum.
Benim kullandığım Linux Xandros versiyonu yüklü olan 20GB kapasiteli model.
İyi Yanları:
- Çok hafif ve küçük
- Ekran çözünürlüğü günlük işler için yeterli
- Çok hızlı açılıyor ve kapanıyor. Yaklaşık 10-15 sn. açılış ve kapanış süresi var. Vista'nın açılması için 6-7- dakika beklediğimi düşününce, bu bana muhteşem bir özellik olarak gözükmekte.
- Günlük işler için gerekli uygulamalar hazır olarak gelmekte.
- Güvenlik v.b. konusunda pek bir şeyi kafanıza takmanız gerekmiyor.
- Batarya süresi muhteşem olmasa da yeterli denebilir, 2-3 saat arasında kullanım mümkün.
- Touchpad hassaslığı ve büyüklüğü iyi. Çift parmakla kaydırma yapabilmek (web sayfalarını aşağı çekmek gibi) güzel bir özellik.
- 3 USB çıkışı bu boyutta bir cihaz için iyi bir özellik.
- Kablosuz bağlantı kalitesi ve hassaslığı iyi.
Kötü Yanları:
- Çok ihtiyacınız yok ama, Linux Xandros'a yeni program yüklemek çok zor ve riskli.
- Klavye çok küçük ve bazı tuşların yerleşimi çok iyi değil. Özellikle "shift" tuşunun yerine bir türlü alışamadım. Bu nedenle, hızlı yazmaya alışmış kişiler bu bilgisayarda işlerinin çok yavaşladığını görebilirler.
- Klavyedeki boşluk (space) tuşu çok hassas değil ve hızlı yazı yazarken genellikle boşlukları atlayabiliyorsunuz. Bu sadece benim bilgisayarımdaki bir sorun mu bilmiyorum.
- İşlemci Atom olmadığı için, batarya kullanım süresi muhteşem denemez.
- Kablosuz bağlantının otomatik bağlanma özelliği her zaman düzgün şekilde çalışmıyor, her seferinde bağlantıyı elle tekrar başlatmanız gerekiyor.
- Fare tuşları hassasiyeti biraz düşük, ve çok sesli çalışıyorlar.
- Bluetooth üzerinden Internet bağlantısı yapmak çok zor, ayrıca bir dongle bağlamanız ve karmaşık ayarlamalar yapmanız gerekiyor, o da becerebilirseniz.
Ne için uygun, neler yapabilirsiniz?
Bu cihazı ana iş bilgisayarı olarak konumlandırmamak lazım, fiyatına ve özelliklerine bakarak, orantılı bir beklenti içinde olmak lazım. Dolayısı, ana iş bilgisayarı olarak kesinlikle önermem, ben her zaman kullandığım diğer notebook bilgisayarımı kullanmaya devam ediyorum. Ancak, bu cihaz, tatilde ve evde ortak kullanım için çok güzel. Ev içinde, kablosuz ağ üzerinden webde dolaşmak için biçilmiş kaftan. İşte yapabilecekleriniz:
- E-posta programları yeterli, Thunderbird bu iş için bence gayet iyi.
- Skype hazır gelmekte.
- MSN benzeri anında mesajlaşmalarınız için program mevcut.
- MS Office dosyaları ile çalışabilirsiniz. OpenOffice gayet yeterli.
- DivX v.b. videolarınızı rahatça izleyebilirsiniz, ekran kalitesi oldukça iyi.
- Web'de gezmek için mükemmel.
- YouTube v.b. videoları izlemek zevkli (eğer yasaksız gününe rastlarsanız :-))
- Gmail/Hotmail ve Google Docs gibi web servislerine hızlı erişim ikonları, bu servislerden faydalananlar için kolaylık sağlamakta.
Kısaca;
Eğer beklentileriniz çok yüksek değilse, joker bir bilgisayar olarak çok iyi. Bu günlerde Atom işlemcili versiyonları da piyasaya giriyor, 6 saat civarı batarya ömrü ile alacaksanız mutlaka Atom versiyonunu düşünün derim.
Gönderen Serdar Öner zaman: 9:56 ÖÖ
Etiketler: asus, eee pc, eee pc 900, inceleme
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Hakkımda
- Serdar Öner
- İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Sırası ile PEG A.Ş., Alboy A.Ş., Superonline A.Ş, Turk Nokta Net Ltd. Şti. (Turk.Net), Doğan Online (E-kolay) ve İksir A.Ş. (İxir) ve DorukNet'te farklı pazarlama yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptım. Şu anda, Markethink markası altında bağımsız pazarlama yönetim ve danışmanlığı servisleri konusunda çalışmaktayım. Bana ulaşmak isterseniz, oner.serdar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.
1 yorum:
Sagol Serdarcim, ozellikle almayi dusundugum bu gunlerde iyi oldu. katiliyorum, joker niyetine kullanmak lazim zira benim baska bir secenegim zaten yok :) xp calisiyorsa benim icin yeterli ki bildgim kadariyla calisiyor... selamlar
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