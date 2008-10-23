Perşembe, Ekim 23, 2008
Internet'te Pazarlama Mind Map'i
Geçtiğimiz gün, Internet'te Pazarlama için bir "mind map" hazırlamak aklıma geldi. Bana göre en önemli bulduğum başlıklarla bir harita oluşturdum. Daha çok ekleme yapılabilir ama, yine de başlangıç için iyi bir harita oldu sanırım. Aklıma gelen iyileştirmeleri zaman içinde yapmayı düşünüyorum.
Eğer önerileriniz olursa, iletirseniz haritaya ekleyebilirim.
Haritanın PDF versiyonunu buradan indirebilirsiniz.
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Hakkımda
- Serdar Öner
- İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Sırası ile PEG A.Ş., Alboy A.Ş., Superonline A.Ş, Turk Nokta Net Ltd. Şti. (Turk.Net), Doğan Online (E-kolay) ve İksir A.Ş. (İxir) ve DorukNet'te farklı pazarlama yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptım. Şu anda, Markethink markası altında bağımsız pazarlama yönetim ve danışmanlığı servisleri konusunda çalışmaktayım. Bana ulaşmak isterseniz, oner.serdar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.
2 yorum:
Elinize sağlık, belki her biri için örnek lokal uygulamalar verilebilir.
Eline sağlık.
Benim bakış açım biraz farklı olduğundan, buna paralel bir başka mindmap'e gerek olduğunu da düşünüyorum.
Internet marketing dendiğinde, alt başlıklardan biri e-mail marketing.
E-mail marketing'in alt başlıklarından biri reklam... Diğer alt başlıklar arasında "uyarılar" da var, "davetler" de... Normal mesajlar arasında "hatırlatma" eklemeleri de...
Belki de bu hazırladığının yanında, kanal bazlı bir tane daha mindmap yapılır.
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