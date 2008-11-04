CPM ne demek?

Çok basit oldu galiba :-) Ama bu kısaltmanın Internet reklam sektöründe yanlış kullanıldığını çok görmekteyim. İşte size Wikipedia'daki açıklama, bence gayet iyi özetliyor:
"Cost per mille (CPM), also called cost ‰ and cost per thousand (CPT), is a commonly used measurement in advertising. In Latin mille means thousand, therefore, CPM means cost per thousand. Radio, television, newspaper, magazine, Out-of-home advertising and online advertising can be purchased on the basis of what it costs to show the ad to one thousand viewers (CPM). It is used in marketing as a benchmark to calculate the relative cost of an advertising campaign or an ad message in a given medium. Rather than an absolute cost, CPM estimates the cost per 1000 views of the ad." Tam metin için tıklayın.
Kısaca, bir reklamın, bin kişiye veya bin kere görüntülenmesinin maliyetine verilen isimdir CPM. Örneğin, bir reklam mecrasından 1.000.000 kişiye görüntülenecek reklamı, 2500 YTL'ye satın aldıysanız, CPM'iniz 2,5 YTL olacaktır.
Reklam tekliflerinde veya konuşmalarda CPM terimi aşağıdaki gibi kullanılabilmekte:
"1000 CPM için fiyatımız 5000 YTL"
Aslında burada söylenmek istenen, "1.000.000 yayın için fiyatımız 5000 YTL"dir. Yani, CPM 5 YTL olmaktadır. Veya,
"Kaç CPM yayın istiyorsunuz?"
Burada da söylenmek istenen, "Reklamınızın kaç defa yayınlanmasını istiyorsunuz"dur.
CPM'in Önemi
Bence CPM'in en önemli özelliği, farklı mecralar arasında reklam maliyetlerimizi karşılaştırmamıza olanak tanıması. Örneğin, gerçekleştireceğiniz bir kampanyanın, TV, gazete, dergi ve Internet mecralarındaki CPM değerlerini hesaplayarak, hangi kampanyanın birim maliyetinin daha makul olduğunu belirlemeniz mümkün olacaktır. Gerçi, TV ve dergi gibi geleneksel mecralarda güvenilir CPM değerleri hesaplamak, Internet'e göre biraz daha zor olmakta. Örneğin, aylık tirajı 20.000 olan dergiye, 2500 YTL ücretle reklam verdiğinizde CPM değeriniz ne olacak? Eğer her dergiyi sadece 1 kişi okuyorsa, muhtrmelen CPM'iniz 2500/20= 125 YTL olacaktır. Ama, eğer her dergiyi 5 kişi okuyorsa, CPM'iniz 25 YTL'ye düşebilecektir. Dolayısı ile, sağlıklı bir değere ulaşabilmeniz için, ilgili derginin her sayısının, ortalama olarak kaç kişi tarafından okunduğunu bilmeniz, veya tahmin etmeniz gerekecektir.
Ancak, bazı varsayımlara göre de hesaplasanız, mecralararasında genel bir karşılaştırma yapabilmek açısından CPM önemli bir veri sağlamakta. Arada çok büyük farkların oluştuğu durumlarda, sorgulama yapmanız için sizi de uyarmakta.
Her CPM eşit değildir!
CPM değerlerini karşılaştırırken, her mecranın kendi izleyicilerinin özelliklerini de dikkate almakta fayda var tabii ki. Hedef kitleniz olmayan bir mecrada, CPM ne kadar düşük olursa olsun, yaptığınız yatırımın karşılığını alamayabilirsiniz. Dolayısı ile, reklam tekliflerini değerlendirirken, sadece CPM maliyetinizi değil, aynı zamanda, ilgili mecranın sizin için ne kadar doğru bir mecra olduğunu da sorgulamak gerekmekte.
Dönüşüm olmazsa olmaz!
Bu yazımın konusu değil ama, CPM'iniz ne olursa olsun, eğer reklamınızı görenler, sizin istediğinizi yapmıyorlarsa (yani ürününüzü satın almıyorlarsa, sitenizi ziyaret etmiyorlarsa ...) o zaman bir şeyleri yanlış yapıyorsunuzdur. Görseliniz kötüdür, mesajınız kötüdür, teklif ilgi çekici değildir, reklamınız doğru yerde yayınlanmamıştır v.b.
Kısaca, CPM sadece birim satın alma fiyatınızı karşılaştırmanızı sağlar, o mecranın ve/veya medyanın etkinliği ayrı bir konudur.
Salı, Kasım 04, 2008
CPM ne demek?
Gönderen Serdar Öner zaman: 4:45 ÖS
Etiketler: CPM, internet reklamcılığı, pazarlama, reklam
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Hakkımda
- Serdar Öner
- İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Sırası ile PEG A.Ş., Alboy A.Ş., Superonline A.Ş, Turk Nokta Net Ltd. Şti. (Turk.Net), Doğan Online (E-kolay) ve İksir A.Ş. (İxir) ve DorukNet'te farklı pazarlama yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptım. Şu anda, Markethink markası altında bağımsız pazarlama yönetim ve danışmanlığı servisleri konusunda çalışmaktayım. Bana ulaşmak isterseniz, oner.serdar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.
7 yorum:
Çok bilgilendirici oldu benim için. Elleirnize sağlık Serdar Bey.
Sizce CPM'in Türkiye için TV de Radyo da dergide internette kaba range'i ne olarak öngörülmeli?
Sizce CPM'in Türkiye için TV de Radyo da dergide internette kaba range'i ne olarak öngörülmeli?
ben de bu sorunun cevabını arıyorum. Cevaplarsanız çok sevinirim. Burak
çok faydalı oldu tesekkürler
Serdar bey, bu faydali bilgi icin tesekkurler Bir sorum olacakti. google yardım sayfasında soyle bır acıklama var. CPM tabanlı reklamlar marka bılınırlıgını olusturmak, CPC tabanlı reklamlar ıse satısa yonelık ve sıteye trafık yaratmak ıcındir.Anlayamadigim unsur, CPM tabanli bir reklam verdiginizde ve ziyaretci reklaminiza tiklayip sitenize ulastiginda neden trafik yaratmis olmuyor?
Yine ayni sekilde CPC tabanli reklamlar neden marka bilinirligini aryirmaya yobelik olmuyor? Reklaminza tiklayan markanizdan da haberdar olmus olmuyor mu?
Tesekkurler,
Zeynep Yilmaz
Merhaba Zeynep hanım. Elbette bir CPC kampanyanın da marka bilinirliği yaratmak yönünden faydası olacaktır. Ancak hedefiniz özellikle bilinirlik oluşturmaksa, reklam satınalma modelinizin CPM olması daha doğru bir yaklaşımdır. Çünkü, CPM modelini kullanırken gösterim sayısının en fazla olması ve tıklamasa bile kullanıcıların reklamınızı görmesi daha önemlidir. Bir kullanıcının reklama tıklaması için, ancak o anda gerçekten bir ihtiyaç içinde olması gereklidir. Ama bilinirlik kampanyaları kısa vadeli satışlar yerine, orta ve uzun vadeli marka bilinirliği oluşturmayı hedeflerler. Öncelikle amaç, markanın/kampanyanın insanların hafızasında bir yer edinmesidir. CPC modeliyle gerçekleştirilen bir kampanyadaysa, optimizason tıklamalar için gerçekleştirileceği için, belki de bilinirlik oluşturma anlamında iyi sonuçlar alamayacaksınızdır.
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