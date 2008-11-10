Kablo TV frekanslarında bir kaç hafta önce yapılan değişiklik, hemen hemen bütün kanalların yerlerinin değişmesine yol açmıştı. Müşterilere doğru dürüst bir açıklama gerçekleştirilen bu değişiklik, bu şebekeye bağlı milyonlarca abonenin, popüler kanallarını TV'lerinde bulup tekrar sıralamalarına yol açmıştı.
Bu değişiklik yetmezmiş gibi, bir kaç gün önce, çoğu kanalın frekansları yine değişti. Evet, yine milyonlarca insan "acaba Cnbc-e nereye kayboldu, ATV burada değil miydi?" gibi sorular ve küfürlerle TV'lerinin ayarlarını tekrar yapmak zorunda kaldı.
Düşüncesizlik
Sadece düşüncesizlik ve umursamazlık. Hadi biz bu ayarları küfrederek de olsa yapıyoruz, ya yaşı ileri olan, TV'sindeki bu zahmetli ve zor ayarları beceremeyen onbinlerce insan ne yapıyor? Şunu yapıyor; ayarları yaptırtmak için, bu işi becerebilecek bir yakınlarının kendilerini ziyaretini bekliyorlar.
Müşteri, müşteri değil!
Evet, biz Kablo TV yetkilileri gözünde müşteri değiliz. Sadece, her ay başında paramızı ödeyen ve bunu yapmaya mecbur olduğu düşünülen insanlarız. Eğer Türksat bizim müşteri olduğumuzu düşünseydi, yaptığı değişiklikleri mecburi olanlar dışında en az seviyede tutar, bununla ilgili müşterilerini doğru dürüst bilgilendirirdi. Eğer Türksat bizim müşteri olduğumuzu düşünseydi, arada bir de olsa, yayınını yaptığı kanallar arasına izlemeye değer bir kaç kanal eklemeyi düşünürdü.
Neden uydu üzerinden yayınları takip etmiyorsun diyebilirsiniz. Şu an için tek sebebi, Kablo TV ile, aynı anda birden çok kanalı video kaydedicimde kaydedip, daha sonra izleyebilmemdir. Uydu yayınlarında ise bunu yapmak için, farklı özelliklere sahip alıcılar kullanmak gerekmekte. Yeni uydu alıcısı aldığım anda, Kablo TV aboneliğimi de hemen sonlandıracağım.
Pazartesi, Kasım 10, 2008
Kablo TV Rezaleti
Gönderen Serdar Öner zaman: 12:51 ÖS
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Hakkımda
- Serdar Öner
- İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Sırası ile PEG A.Ş., Alboy A.Ş., Superonline A.Ş, Turk Nokta Net Ltd. Şti. (Turk.Net), Doğan Online (E-kolay) ve İksir A.Ş. (İxir) ve DorukNet'te farklı pazarlama yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptım. Şu anda, Markethink markası altında bağımsız pazarlama yönetim ve danışmanlığı servisleri konusunda çalışmaktayım. Bana ulaşmak isterseniz, oner.serdar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.
3 yorum:
Hak veriyorum, ben de bu çileye ortağım ve içi cemaat adamlarıyla dolmuş, nekadar kafası çalışmayan, bu işlerden anlamayan adamları varsa topluca çöreklenmişler oraya, parazitler gibi kaynakları tüketiyorlar.
eğer yanlış bir durum varsa T.C. müdahale eder bence öyle konuşmaya gerek yok adsız bey.
2 yıl sabit ücret sözü vererek tele dünya abonesi ettiler fakat 2012 yılı başında ücretlerini zamlandırdılar bundan dolayı kapattırdım fakat vermedikleri hizmetin ücretini benden talep etmektedirler. Hiç kimsenin kablo tv abonesi olmasını istemiyorum lütfen bütün arkadaşlarınıza yayın bu mesajımı.
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