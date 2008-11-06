Yine kaldırımlarımız büyük bir hızla sökülüp, yeniden yapılmaya başlandı. Her seçim döneminde farklı tarzda kaldırımlarla yenileniyor sokaklarımız.
Merak ediyorum, acaba bu konuda bilimsel bir araştırma var mıdır: yapılan kaldırımın kalitesi ve/veya miktarı ile, belediye başkanının yeniden seçilme oranının değişim oranı arasındaki korelasyon hakkında. Türkiye'de bir bilimadamı bu konuda çalışma yapsa, sanırım şöyle konuşmalar duyabilirdik: "Abi boşver kaldırım yapmayı, baksana korelasyon negatif çıkmış, onun yerine yollara yeni asfalt yapalım, maksimum korelasyon var!".
Şaka filan, aslında buna ciddi ihtiyaç olabilir, ben bu konuda bir çalışma yapayım, belki partinin birine satarım, ilk yapan malı götürür :-)
Perşembe, Kasım 06, 2008
Kaldırım relasyon ve korelasyon
Gönderen Serdar Öner zaman: 5:15 ÖS
Etiketler: kaldırımlar, seçimler
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Hakkımda
- Serdar Öner
- İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Sırası ile PEG A.Ş., Alboy A.Ş., Superonline A.Ş, Turk Nokta Net Ltd. Şti. (Turk.Net), Doğan Online (E-kolay) ve İksir A.Ş. (İxir) ve DorukNet'te farklı pazarlama yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptım. Şu anda, Markethink markası altında bağımsız pazarlama yönetim ve danışmanlığı servisleri konusunda çalışmaktayım. Bana ulaşmak isterseniz, oner.serdar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.
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