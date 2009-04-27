Pazartesi, Nisan 27, 2009
Bloglardan size özel PDF dergi yaratın!
Tabbloid servisi, takip ettiğiniz bloglardan, size düzenli olarak PDF dergiler üreterek e-posta ile gönderiyor. Yapmanız gereken, tabbloid.com adresine giderek bir hesap açmanız ve takip etmek istediğiniz blogların RSS adreslerini tanımlamanız. Bunu yaptıktan sonra, Tabbloid, sizin tercih ettiğiniz zamanlarda, favori bloglarınızdaki yazılardan oluşan bir PDF dosyasını otomatik olarak oluşturarak size e-posta ile gönderiyor.
Ben aslında blogları webden takip etmeyi tercih etsem de, hala yanında bir PDF dosyası veya kağıda basılmış bir şeyler taşımak isteyenler için ilginç bir uygulama.
Tabbloid, HP'nin sunduğu bir uygulama.
Detaylı bilgi için, tabbloid.com'u ziyaret edin.
Gönderen Serdar Öner zaman: 11:19 ÖÖ
Etiketler: bloglar, dergi, e-dergi, rss takibi, tabbloid
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Hakkımda
- Serdar Öner
- İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Sırası ile PEG A.Ş., Alboy A.Ş., Superonline A.Ş, Turk Nokta Net Ltd. Şti. (Turk.Net), Doğan Online (E-kolay) ve İksir A.Ş. (İxir) ve DorukNet'te farklı pazarlama yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptım. Şu anda, Markethink markası altında bağımsız pazarlama yönetim ve danışmanlığı servisleri konusunda çalışmaktayım. Bana ulaşmak isterseniz, oner.serdar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.
1 yorum:
Bu uygulamayı daha önce duymamıştım.
Saatlerce internet başında oturmayı sevmediğimden basıp okuduğum birçok yazı ve sunum var. Paylaşımınız için teşekkürler, yakın zamanda kullanacağım.
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