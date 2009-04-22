Çarşamba, Nisan 22, 2009
Flogos ile markanız göklere yazılsın!
Pazarlama bloglarını dolaşırken, gözüme Flogos uygulaması takıldı. Flogos, marka logonuzu ve/veya istediğiniz şekli uçan köpük şekiller haline getirmenizi sağlıyor. Flogos makinaları, dilediğiniz dış mekana kuruluyor ve markanıza özel şablonun ürettiği logolar gökte uçuşmaya başlıyor.
Logolar, bir çeşit sabun köpüğü ve helyum gibi uçucu gazlarla oluşturuluyor. Her köpük logo ortalama 20-30 dakika gökyüzünde kalabiliyormuş.
Artık gökyüzüne bile rahat bakamayacağız anlaşılan :-|
Detaylı bilgi ve tanıtım videosu için flogos.net
Gönderen Serdar Öner zaman: 2:08 ÖS
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Hakkımda
- Serdar Öner
- İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Sırası ile PEG A.Ş., Alboy A.Ş., Superonline A.Ş, Turk Nokta Net Ltd. Şti. (Turk.Net), Doğan Online (E-kolay) ve İksir A.Ş. (İxir) ve DorukNet'te farklı pazarlama yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptım. Şu anda, Markethink markası altında bağımsız pazarlama yönetim ve danışmanlığı servisleri konusunda çalışmaktayım. Bana ulaşmak isterseniz, oner.serdar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.
1 yorum:
bunlar pek çevreci gelmedi bana..
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