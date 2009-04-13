Epeydir aklımda, zaman bulup yazamıyordum.
Yoğun şekilde duyurusu yapılan "Kalbini Sev, Kırımızı Giy" kampanyası ilk başta ilgimi çekmişti, ancak, ilgili kampanya sitesini ziyaret edince ilgi, şaşkınlığa bırakmıştı kendini. Neden mi? Çünkü, ilgili web sitesi ve kampanyası ünlü margarin markası "Becel" sponsorluğunda oluşturulmuştu. Türk Kardiyoloji Derneği'ninmiş izlenimi verilen web sitesi, muhtemelen tamamen Unilever (Becel markasının sahibi kurum) tarafından gerçekleştirilmiş. Site içindeki bazı bağlantılar da (mesela ana sayfada yer alan "Kalp Yaşınızı Öğrenin" bağlantısı gibi) Becel'in kendi sitelerine yönlenmekte.
Unilever ve Türk Kardiyoloji Derneği!
Ben Türk Kardiyoloji Derneği'nin, bu gibi bir pazarlama aktivitesinde kendisini kullanıldırtmasını son derece etik dışı buluyorum. "Kalbe Dost" olduğu söylenen "Becel" ürünü ile bir alıp veremediğim yok, araştırmalar bu gibi yağların, eski tip margarinlerle karşılaştırıldığında, gerçekten de "kalbe dost" olduklarını gösteriyor. Ancak, Türk Kardiyoloji Derneği'nin, dünyanın en büyük margarin üreticilerinden biri olan Unilever ile, bir şekilde ticari çıkar sağlamaya yönelik ortak çalışma yapması akılda soru işaretleri oluşturuyor. Hala "kalbe dost olmayan" bir çok margarini üretmeye ve pazarlamaya devam eden Unilever'le, Türk Kardiyoloji Derneği'nin dostluğu bence doğru değil.
Kampanya etkinliği hakkında
Etik problemi dışında, bence bu kampanyanın etkinliği de tartışılır. "Kalbini sev, kırmızı giy" sloganı ilk başta ilginç gelebilir, ancak, pratikte pek de mantıklı değil ve kimseye faydası yok. Hangi erkek sizce kalbini sevdiğini göstermek için kırmızı bir kravat takar? Veya hangi kadın günlük yaşamında kırmızı bir kıyafet ile işe gider? Kırmızı günlük giyimde uygulanması zor bir renk. Lance Armstrong'un sarı kanser bileziklerinden esinlenilmiş, ama uygulama başarısız olmuş (Bkz. livestrong.org). Bu kadar bütçe ile, ağızdan ağıza pazarlamayı tetikleyecek çok daha iyi bir konsept bulunabilir, bilgilendirici reklamlar gerçekleştirilebilirdi. Sağlık açısından kaçırılmış bir fırsat.
Kampanyanın, kimin kampanyası olduğunda kilitleniyor olay; Unilever'in mi, yoksa TKD'nin mi?
Pazartesi, Nisan 13, 2009
Kalbini sev, kırmızı giy!
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Hakkımda
- Serdar Öner
- İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Sırası ile PEG A.Ş., Alboy A.Ş., Superonline A.Ş, Turk Nokta Net Ltd. Şti. (Turk.Net), Doğan Online (E-kolay) ve İksir A.Ş. (İxir) ve DorukNet'te farklı pazarlama yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptım. Şu anda, Markethink markası altında bağımsız pazarlama yönetim ve danışmanlığı servisleri konusunda çalışmaktayım. Bana ulaşmak isterseniz, oner.serdar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.
3 yorum:
Benim de takıldığım bir reklamdı bu.. Her gördüğümde düşünürdüm bu reklamın amacı ne, neye hizmet ediyor diye..Bir insan kalbini neden sever veya kalbini seviyorsa neden kırmızı giyer.
Reklam ajanslarında nasıl insanlar yaşadığını merak ettiriyor bu reklam insana...
Kesinlikle. Benim ve pek çok kişinin anlamsız bulduğu bir reklam kampanyasıydı. Ekşi sözlükte de benzer yorumları okumuştum. Becele yönlendirdiğini ise yeni okudum yazınızda. En hafif tabirle ayıp!
selamlar...
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