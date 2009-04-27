Pazartesi, Nisan 27, 2009

MINE: Ortaya karışık dergi!


Time Dergi Grubu ilginç bir uygulama başlatmış. Yapılan şey, sizin ilgi alanınıza giren dergilerden derlenmiş, özel bir derginin oluşturulması. Bunun için önce www.timecmg.com/mine adresinde basit şekilde tercih ettiğiniz dergileri ve bir kaç kişsel soruyu cevaplıyorsunuz. Seçtiğiniz dergiler, Time Grubu'nun yayınladığı herhangi dergiden 5'i olmak durumunda.

Bu işlemden sonra, 2 hafta içinde, size özel içeriği ile hazırlanmış 5 adet dergi size basılı veya dijital ortamda teslim ediliyor. Üstelik bu servis ücretsiz.

Basılı mecraların kişiselleştirilmesine güzel bir örnek olmuş.
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2 yorum:

Adsız dedi ki...

www.tarihmekani.blogspot.com

11:14 ÖS
Pınar Göktürk dedi ki...

Gerçekten iyi fikir. Türkiye'de akbank bazı kullanıcılarına içeriğini kendinizin belirlediği dergiler tasarlamıştı bir ara. Keşke Türkiye'de de böyle bir uygulama olsa.

11:32 ÖS

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Hakkımda

Fotoğrafım
İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Sırası ile PEG A.Ş., Alboy A.Ş., Superonline A.Ş, Turk Nokta Net Ltd. Şti. (Turk.Net), Doğan Online (E-kolay) ve İksir A.Ş. (İxir) ve DorukNet'te farklı pazarlama yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptım. Şu anda, Markethink markası altında bağımsız pazarlama yönetim ve danışmanlığı servisleri konusunda çalışmaktayım. Bana ulaşmak isterseniz, oner.serdar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.