Pazartesi, Nisan 27, 2009
MINE: Ortaya karışık dergi!
Time Dergi Grubu ilginç bir uygulama başlatmış. Yapılan şey, sizin ilgi alanınıza giren dergilerden derlenmiş, özel bir derginin oluşturulması. Bunun için önce www.timecmg.com/mine adresinde basit şekilde tercih ettiğiniz dergileri ve bir kaç kişsel soruyu cevaplıyorsunuz. Seçtiğiniz dergiler, Time Grubu'nun yayınladığı herhangi dergiden 5'i olmak durumunda.
Bu işlemden sonra, 2 hafta içinde, size özel içeriği ile hazırlanmış 5 adet dergi size basılı veya dijital ortamda teslim ediliyor. Üstelik bu servis ücretsiz.
Basılı mecraların kişiselleştirilmesine güzel bir örnek olmuş.
Gönderen Serdar Öner zaman: 12:55 ÖS
Etiketler: dergi, e-dergi, kişiselleştirme, time
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Hakkımda
- Serdar Öner
- İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Sırası ile PEG A.Ş., Alboy A.Ş., Superonline A.Ş, Turk Nokta Net Ltd. Şti. (Turk.Net), Doğan Online (E-kolay) ve İksir A.Ş. (İxir) ve DorukNet'te farklı pazarlama yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptım. Şu anda, Markethink markası altında bağımsız pazarlama yönetim ve danışmanlığı servisleri konusunda çalışmaktayım. Bana ulaşmak isterseniz, oner.serdar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.
2 yorum:
www.tarihmekani.blogspot.com
Gerçekten iyi fikir. Türkiye'de akbank bazı kullanıcılarına içeriğini kendinizin belirlediği dergiler tasarlamıştı bir ara. Keşke Türkiye'de de böyle bir uygulama olsa.
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