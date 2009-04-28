Salı, Nisan 28, 2009
Tripwolf PDF Şehir Rehberi
Diyelim ki acil bir yurtdışı seyahatine çıkacaksınız ve gittiğiniz şehre ait bir rehber alma imkanınız da yok, ne yaparsınız? Herhelde çoğumuz webdeki şehir rehberlerini araştırır, orada bulduğu bilgileri bölük, pörçüş şekilde yazıcıdan çıktı alarak yanınıza alırsınız.
İşte Tripwolf burada imdadınıza yetişiyor. Çünkü Tripwolf'da, dünyadaki binlerce şehre ait bilgileri, PDF kılavuzlar haline getirebiliyorsunuz. Oluşan rehber, basılı olarak alabileceğiniz rehberlerdeki hemen her türlü bilgiyi de içermekte. Her şeyden güzeli de, oluşturulan rehber bilgileri statik kaynak bilgileri değil, çoğu, site kullanıcılarının deneyimleri ile önerdikleri ve yorumladıkları içerikten oluşmakta. Kısacası, sosyal bir topluluğun ürettiği, çok etkileyici bir rehber karşınıza çıkıyor.
Denemek için tripwolf.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Gönderen Serdar Öner zaman: 10:57 ÖÖ
Etiketler: rehber, seyahat, şehir rehberi, tripwolf
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hakkımda
- Serdar Öner
- İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Sırası ile PEG A.Ş., Alboy A.Ş., Superonline A.Ş, Turk Nokta Net Ltd. Şti. (Turk.Net), Doğan Online (E-kolay) ve İksir A.Ş. (İxir) ve DorukNet'te farklı pazarlama yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptım. Şu anda, Markethink markası altında bağımsız pazarlama yönetim ve danışmanlığı servisleri konusunda çalışmaktayım. Bana ulaşmak isterseniz, oner.serdar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.
2 yorum:
köpek satılık köpek satılık av köpekleri satılık köpekler satılık yavru köpekler satılık köpek yavruları satılık yavru köpek satılık köpek ilanlarıücretsiz köpek bedava köpekKight DownloadKoxpKight OnlinePrivate ServerlarGüncel KoxpBedava FilmFilm izleKnight OnlineKoxpSilkroadMetin 2Film İzleErotik FilmlerBedava Am ResimleriSikişErotiklerPorno İzleSikisPorno İzlePorno Film İzleSeksCanlı SeksSikişSeks Videolarıadult izleSro BotFilm izleFilm indirForumSro BotPorno izlesex resimleriseks resimleriporno resimlerisikis resimlerikoxpBedava FilmPorno izlehackPs3 Oyunhack programlarıbedava köpekForumBuy ugguggBuy ugglondon storesDownload indir izle forumaccessori abbigliamentoAbbigliamento e accessori
güzel bir bilgi gercekten teşekkürler..:)
Yorum Gönder