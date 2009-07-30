Perşembe, Temmuz 30, 2009
HP Recommends Windows, but Dreamworks prefers Linux!
Geçtiğimiz gün Fast Company dergisindeki bir reklamı okurken gözlerime inanamadım. Reklamda, her zaman olduğu gibi üst köşede "HP Recommends Windows" ifadesi yer alırken, reklam metninde "...powered by the... Linux operating system..." ifadesi yer almaktaydı. Reklam metni, aslında DreamWorks'ün kullandığı sunuculardan bahsediyordu ve bu sunucular HP olmalarına rağmen, Windows değil Linux işletim sistemi ile çalışıyorlardı.
Reklamı gördüklerinde Microsoft'cuların yüzündeki ifadenin ne olduğunu merak ediyorum. Bu reklam metnini hazırlayan ajans ve metin yazarının olay ortaya çıktıktan sonraki durumlarını da tabii :-)
Gönderen Serdar Öner zaman: 12:27 ÖS
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hakkımda
- Serdar Öner
- İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Sırası ile PEG A.Ş., Alboy A.Ş., Superonline A.Ş, Turk Nokta Net Ltd. Şti. (Turk.Net), Doğan Online (E-kolay) ve İksir A.Ş. (İxir) ve DorukNet'te farklı pazarlama yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptım. Şu anda, Markethink markası altında bağımsız pazarlama yönetim ve danışmanlığı servisleri konusunda çalışmaktayım. Bana ulaşmak isterseniz, oner.serdar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder