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Pazartesi, Kasım 16, 2009
Günün Anketi: Do you Google even if you actually know the web address :-)?
Gönderen Serdar Öner zaman: 4:11 ÖS
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Hakkımda
- Serdar Öner
- İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Sırası ile PEG A.Ş., Alboy A.Ş., Superonline A.Ş, Turk Nokta Net Ltd. Şti. (Turk.Net), Doğan Online (E-kolay) ve İksir A.Ş. (İxir) ve DorukNet'te farklı pazarlama yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptım. Şu anda, Markethink markası altında bağımsız pazarlama yönetim ve danışmanlığı servisleri konusunda çalışmaktayım. Bana ulaşmak isterseniz, oner.serdar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.
1 yorum:
Bazen diyenler şu anda çoğunlukta görünüyor. Ama istisnasız nerdeyse tüm çocuklar ise önce google'a girip site adını yazarak sitelere ulaşıyorlar. Bu da demek oluyor 5-10 yıl içinde siteye google' da aratarak ulaşanların oranı oldukça artacak.
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