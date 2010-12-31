Cuma, Aralık 31, 2010

Begen: 2011

Begen: 2011 - Mutlu Yillar
Gönderen zaman:

1 yorum:

Bilim Zamanı dedi ki...

merhaba ;

2007 den beri özgün olarak yazılar yazdığım blogum ile sizin blogunuz arasında link değişimi yapmak isterim.

http://bilimzamani.blogspot.com Bilim Zamanı

kolay gelsin.iyi günler..

eğer kabul ederseniz herhangi bir yaazıma yorum yazmanız yeterli olacaktır.

11:43 ÖS

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Hakkımda

Fotoğrafım
İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Sırası ile PEG A.Ş., Alboy A.Ş., Superonline A.Ş, Turk Nokta Net Ltd. Şti. (Turk.Net), Doğan Online (E-kolay) ve İksir A.Ş. (İxir) ve DorukNet'te farklı pazarlama yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptım. Şu anda, Markethink markası altında bağımsız pazarlama yönetim ve danışmanlığı servisleri konusunda çalışmaktayım. Bana ulaşmak isterseniz, oner.serdar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.