Cuma, Aralık 31, 2010
Begen: 2011
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Hakkımda
- Serdar Öner
- İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Sırası ile PEG A.Ş., Alboy A.Ş., Superonline A.Ş, Turk Nokta Net Ltd. Şti. (Turk.Net), Doğan Online (E-kolay) ve İksir A.Ş. (İxir) ve DorukNet'te farklı pazarlama yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptım. Şu anda, Markethink markası altında bağımsız pazarlama yönetim ve danışmanlığı servisleri konusunda çalışmaktayım. Bana ulaşmak isterseniz, oner.serdar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.
1 yorum:
merhaba ;
2007 den beri özgün olarak yazılar yazdığım blogum ile sizin blogunuz arasında link değişimi yapmak isterim.
http://bilimzamani.blogspot.com Bilim Zamanı
kolay gelsin.iyi günler..
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