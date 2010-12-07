İnoksan'dan Yasal İşlem Tehdidi!

Merhaba,
Bu site inoksan resmi web sitesi değildir. Sitemiz'de ürünler olması gerektiği gibi html formatındadır.
http://www.inoksan.com.tr/tr/index.php?page=urun_detaylar&anagrup=7&urungrubu=15&urunaltgrubu=12&id=82 linkindeki gibi.
Konuyla ilgili bu yanlış yorumu kaldırmanızı talep ederim, aksi takdirde yasal işlem için başvuracağız.
Saygılarımla,
Fatma KORKMAZ
İnoksan Reklam&Tanıtım Sorumlusu
Merhaba Fatma Hanım,
Yazımın tarihi 22 Mayıs 2006 ve o tarihteki İnoksan web sitesiyle ilgili bir eleştiriyi içermektedir. Yazımdaki yorum yanlış bir yorum değildir ve o tarihteki web sitesiyle ilgili geçerli eleştirileri içermektedir. Sanırım aradan geçen süre içinde web sitesinde değişiklikler gerçekleştirilmiş ve eleştiri konusu olan durum ortadan kalkmıştır. Ancak, bu durumun ortadan kalkmasının bu konuda yazdığım yazımı kaldırmamı gerektiğini düşünmüyorum. Yine de yanlış anlamaları engellemek için, yazımın sonunda, bu konuda bir açıklama yerleştirdim.
Hakaret içermeyen ve yazıldığı dönem için geçerli iyi niyetli eleştiriler barındıran bu yazımla ilgili "yasal işlem" tehdidinde bulunmanızı hayretle karşılıyorum. Doğru bilgiler içeren hiçbir yazımla ilgili yasal işlem tehdidine aldırmayacağımı da burada ifade etmek isterim.
1 yorum:
Tüketiciyi korkutmaya, yasal işlemle tehdit etmeye kalkışmak... Bu kişinin gerçekten bu şirkette çalıştığına inanmak istemiyorum. Sahte bir isimle bırakılmış bir yorum olsa gerek (diye düşünmeye çalışıyorum), çünkü bu yaklaşımla reklam ve tanıtım sorumlusu olunamaz.
Müşteri velinimetimiz değil miydi?
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