Microsoft, Android'in Telefon/Tablet işletim sistemi ikilemesi yerine, Tablet/Desktop işletim sistemi olarak karşımıza çıkmış. Bence Microsoft olarak doğru bir yaklaşım olabilir.
Windows 7'de yapılması gerekenler, geç de olsa Windows 8'de yapılmış gözüküyor. Ben beğendim. Denemek isteyenler buradan indirebilirler.
Pazartesi, Mart 05, 2012
Windows 8 Consumer Preview
Windows 8 Consumer Preview yükledim. Bence Windows 2'den bu yana en yenilikçi MS işletim sistemi olmuş. Desktop/Tablet işletim sistemini tek çatı altında başarılı şekilde bir araya getirdiklerini düşünüyorum. Windows 8'de dilerseniz klasik Windows arayüzüyle tablet (parmakla kullanım) arayüzü arasında anında geçiş yapabiliyorsunuz. Tablet bölümü için kullanılan arayüz, benim çok başarılı bulduğum Zune ve Windows Phone 7 arayüz yaklaşımını devam ettirmekte. Henüz "preview" versiyon olmasına rağmen, açılış ve kapanış hızları gayet iyi gözükmekte. Aşağıda bir kaç ekran çıktısını paylaşıyorum (e-posta arayüzü, tarayıcı ve XBox Live).
Microsoft, Android'in Telefon/Tablet işletim sistemi ikilemesi yerine, Tablet/Desktop işletim sistemi olarak karşımıza çıkmış. Bence Microsoft olarak doğru bir yaklaşım olabilir.
Microsoft, Android'in Telefon/Tablet işletim sistemi ikilemesi yerine, Tablet/Desktop işletim sistemi olarak karşımıza çıkmış. Bence Microsoft olarak doğru bir yaklaşım olabilir.
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Hakkımda
- Serdar Öner
- İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldum. Sırası ile PEG A.Ş., Alboy A.Ş., Superonline A.Ş, Turk Nokta Net Ltd. Şti. (Turk.Net), Doğan Online (E-kolay) ve İksir A.Ş. (İxir) ve DorukNet'te farklı pazarlama yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptım. Şu anda, Markethink markası altında bağımsız pazarlama yönetim ve danışmanlığı servisleri konusunda çalışmaktayım. Bana ulaşmak isterseniz, oner.serdar@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.
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